Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту страны Ицхаку Герцогу официальное обращение о помиловании. Об этом сообщил офис главы государства, на который ссылается The Times of Israel .

В администрации Герцога уточнили, что отдел помилования Министерства юстиции соберет заключения профильных структур и передаст свои рекомендации юридическому советнику правительства.

По израильскому законодательству, президент вправе помиловать осужденных. В исключительных случаях он может сделать это до завершения судебного процесса — но только при условии, что подобное решение соответствует общественным интересам.

Коррупционные дела против Нетаньяху расследуются с 2016 года, а официальные обвинения были предъявлены в 2019-м. Ему вменяют получение дорогих подарков от состоятельных бизнесменов в обмен на содействие, а также лоббирование интересов медиамагнатов ради благоприятного освещения деятельности самого политика и его семьи. Нетаньяху обвинения отвергает.

В ноябре президент США Дональд Трамп публично призвал Герцога помиловать израильского премьера. Сам Нетаньяху ранее заявлял, что не станет обращаться за помилованием, если это будет расценено как признание вины.