Трамп попросил помиловать Нетаньяху по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал примером военного времени, поэтому его нужно помиловать по делу о коррупции и дать объединить страну. На это указал президент США Дональд Трамп в письме израильскому коллеге Ицхаку Герцогу, сообщила газета The Times of Israel .

«Пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой ситуации раз и навсегда», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, Нетаньяху оказался «решительным премьером военного времени» и теперь ведет страну к миру. Уголовное дело против израильского премьера он назвал политически обоснованным и несправедливым.

В своем ответе Ицхак Герцог подчеркнул, что любой желающий помилования может подать прошение. Для этого существуют определенные правила.

Слушания по делам против израильского премьера начались в декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива. Самые серьезные обвинения против Нетаньяху выдвинули по поводу получения взятки за лоббирование интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек».