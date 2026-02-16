Нетаньяху пообещал согласиться на сделку с Ираном при трех условиях

Нетаньяху: Израиль пойдет на сделку с Ираном при выполнении ключевых условий

Израиль пойдет на сделку с Ираном только в том случае, если Исламская Республика выполнит три условия. Об этом заявил израильский премьер Беньямин Нетаньяху на конференции в Иерусалиме, его процитировала газета Makor Rishon .

Для заключения соглашения Ирану необходимо полностью вывезти уран и демонтировать всю инфраструктуру для его обогащения. Вторым условием Израиля стало ограничение радиуса действия иранских ракет до 300 километров.

Нетаньяху добавил, что республике также необходимо ликвидировать «ось террора» — поддерживаемые ею вооруженные группировки на Ближнем востоке.

«Если мы хотим достичь соглашения, оно должно включать ряд ключевых элементов — элементов, которые, по нашему мнению, жизненно важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира», — подчеркнул израильский премьер.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что поддержит удары ЦАХАЛ по иранским объектам, если исламская республика и Белый дом не достигнут соглашения. Израилю могут разрешить пролет через территории стран на маршруте к Ирану.