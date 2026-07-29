Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

Haaretz: офис Нетаньяху проигнорировал предложение Зеленского о встрече в США

Встреча прибывших в Вашингтон на похороны сенатора Линдси Грэма премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и украинского лидера Владимира Зеленского не состоялась. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Haaretz .

По словам собеседников издания, еще до поездки в США офис Зеленского направил официальное предложение о встрече в канцелярию главы израильского правительства, но ответ не поступил.

Источник журналистов на Украине заявил, что встречу инициировал Нетаньяху, но из-за нехватки времени переговоры отменили.

Последняя полноформатная встреча Зеленского и Нетаньяху прошла в сентябре 2023 года. С тех пор лидеры двух стран в переговоры не вступали.

Президент США Дональд Трамп в минувший вторник, 29 июля, положительно оценил переговоры с украинским лидером и премьер-министром Израиля. Обе встречи прошли в закрытом для прессы режиме.