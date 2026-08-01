Нетаньяху отказал Украине в передаче комплекса ПВО «Железный купол»

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО «Железный купол» и начал конкурировать с республикой за военные ресурсы, поставляемые Соединенными Штатами. Об этом в газете The Washington Post сообщил журналист Джон Хадсон.

Он напомнил, что в 2023 году сенатор-республиканец Линдси Грэм призывал передать «Железный купол» Украине. Израильское руководство раскритиковало эту идею, и в результате ВСУ остались без американских комплексов.

«Нетаньяху заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, согласно которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены правительством США», — отметил Хадсон.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский забил тревогу из-за дефицита ракет. Он призвал Белый дом направить больше вооружений. По его словам, в ночь на 1 августа системам ПВО удалось сбить только одну баллистическую ракету.