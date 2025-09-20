Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения 1979 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушении условий мирного соглашения 1979 года из-за роста военного присутствия на Синайском полуострове. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным издания, во время встречи в Иерусалиме с госсекретарем США Марко Рубио Нетаньяху передал перечень мер Египта на Синае, которые, по его словам, противоречат договоренностям, гарантом которых выступают США. Премьер потребовал, чтобы Вашингтон надавил на Каир и добился сокращения военной активности в регионе.

Израильские чиновники утверждают, что Египет строит на Синае военную инфраструктуру с возможным наступательным потенциалом в районах, где допускается только легкое вооружение. В качестве примера они приводят удлиненные взлетные полосы для истребителей и подземные объекты, где якобы размещаются ракеты.

Дополнительным фактором названо сокращение миссий международных наблюдателей, возглавляемых США, что осложнило мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля в ответ на его военную операцию в секторе Газа.