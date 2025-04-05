Нетаньяху обсудит с Трампом новые пошлины США на импорт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, завершив свой визит в Венгрию 6 апреля, отправится в Соединенные Штаты. В ходе поездки он планирует обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос о введении новых пошлин на импорт в США. Об этом сообщил РИА «Новости» израильский правительственный источник.

«Премьер-министр должен вылететь в Вашингтон по окончании визита в Будапешт для встречи с Трампом. В повестке дня ситуация с заложниками, военные действия в Газе, ситуация на Ближнем Востоке и обсуждение вопроса тарифов», — рассказал источник.

Ранее издание Axios, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Вашингтон 7 апреля. Нетаньяху может стать первым иностранным лидером, который лично встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность заключения соглашения об отмене торговых пошлин в отношении Израиля.

Кроме того, Axios сообщало, что премьер-министр Израиля хочет добиться от Трампа понимания в вопросе нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатические усилия окажутся неэффективными.

Ранее глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что политика Трампа привела к возникновению нового миропорядка. Он назвал введение высоких импортных пошлин «черным днем» и «огромной ошибкой» президента.