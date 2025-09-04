Нетаньяху не пустил Макрона в Израиль

Экс-депутат Хабиб: Нетаньяху отказал Макрону в визите в Израиль из-за Палестины

Израиль отказался принимать президента Франции Эммануэля Макрона с официальным визитом. Об этом сообщил бывший французский депутат Мейер Хабиб в эфире израильского канала i24news .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «в нынешних условиях такая поездка нежелательна». Он также передал Макрону личное послание через Хабиба.

По словам экс-парламентария, израильские власти возмущены решением Франции признать палестинское государство. Хабиб указал на то, что такая позиция мешает освобождению заложников.

Против такого шага выступили не только США, но и арабские союзники Израиля, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, заявил бывший французский депутат.

В июле Макрон заявил в соцсети X, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Французский лидер отметил, что сегодня насущная проблема — положить конец войне в Газе и помочь гражданскому населению.