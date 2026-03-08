Нетаньяху готовился атаковать Иран даже без участия США

WP: Нетаньяху говорил Трампу о готовности начать операцию против Ирана без США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал американского президента Дональда Трампа, что ЦАХАЛ готовится ударить по Ирану даже без участия США. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщила газета The Washington Post .

Израильский премьер подталкивал Трампа к началу военной операции против Ирана во время визитов в Белый дом в декабре и феврале.

По информации издания, он сообщил американскому лидеру, что атакует объекты иранской ядерной программы в ближайшие недели независимо о того, присоединятся ли американцы к атаке.

«Премьер-министр заявил, что Израиль будет готов ударить по Ирану с участием США или без них, хотя он хотел, чтобы Трамп одобрил операцию», — уточнила газета.

Хозяин Белого дома решил поддержать атаку, когда ЦАХАЛ получил координаты точного местонахождении аятоллы Али Хаменеи и его окружения 28 февраля.

Ранее Израиль и США начали обсуждать захват иранского острова Харк. Эта территория считается ключевым элементом нефтяной инфраструктуры Исламской республики.