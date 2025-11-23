Нет ни денег, ни оружия. На Западе раскрыли главную ложь Европы Украине
Telegraph: Европа лгала, убеждая Украину в ее способности победить Россию
Европейские союзники обманывали Украину, убеждая, что их помощь поможет победить Россию. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.
Европе уже не хватает денег и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Украины в 60 миллиардов долларов. Не смогут западные союзники также оплатить оборону против России, не говоря уже о том, чтобы помочь оказать какое-либо сопротивление российской армии.
Лидеры ЕС давно перестали играть хоть какую-то роль в военном или финансовом отношениях. При этом продолжают действовать так, как будто ничего не изменилось.
«Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду», — говорится в материале.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз призвал западные страны признать провал своего украинского проекта, так как никого стратегического поражения России не будет.