Европейские союзники обманывали Украину, убеждая, что их помощь поможет победить Россию. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

Европе уже не хватает денег и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Украины в 60 миллиардов долларов. Не смогут западные союзники также оплатить оборону против России, не говоря уже о том, чтобы помочь оказать какое-либо сопротивление российской армии.

Лидеры ЕС давно перестали играть хоть какую-то роль в военном или финансовом отношениях. При этом продолжают действовать так, как будто ничего не изменилось.

«Европейские политики могут лгать Украине и самим себе о своей преданности делу Киева, но цифры говорят правду», — говорится в материале.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз призвал западные страны признать провал своего украинского проекта, так как никого стратегического поражения России не будет.