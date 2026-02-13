«Нет к ним уважения». Единственный депутат в ФРГ не встала при делегации Украины
Экс-депутат АдГ Петерсен единственная не встала при делегации Украины
Руководство Германии в начале спецоперации распорядилось, чтобы парламент стоя приветствовал украинскую делегацию. Бывший депутат партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен рассказала «Царьграду», что она была единственной, кто не встал.
Последствия не заставили себя ждать. Петерсен коллеги-депутаты и до этого недолюбливали, ведь она выступала за сближение ФРГ и России. Ее подвергли травле после того, как она в качестве международного наблюдателя следила за проведением выборов в Госдуму в 2021 году, но спустя год давление усилилось.
«Потом было начало СВО. К нам в парламент приехала украинская делегация. И президент посоветовал нам встретить эту делегацию аплодисментами стоя. И не встал только один депутат. Это была я», — вспомнила она.
Для нее было неприемлемо приветствовать тех, кто восемь лет бомбил Донбасс. Тот, кто посетил Аллею ангелов в Донецке, не согласился бы проявить уважение к ним.
После этого травля перешла на новый уровень — проверки, сфальсифицированные уголовные дела и подключение ювенальной юстиции. Петерсен сбежала в Россию с тремя несовершеннолетними детьми, чтобы спасти семью.
Происходящее сейчас в Германии Петерсен назвала «демократурой», когда формально демократия есть, но нет свободы слова.
