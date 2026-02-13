Руководство Германии в начале спецоперации распорядилось, чтобы парламент стоя приветствовал украинскую делегацию. Бывший депутат партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен рассказала «Царьграду» , что она была единственной, кто не встал.

Последствия не заставили себя ждать. Петерсен коллеги-депутаты и до этого недолюбливали, ведь она выступала за сближение ФРГ и России. Ее подвергли травле после того, как она в качестве международного наблюдателя следила за проведением выборов в Госдуму в 2021 году, но спустя год давление усилилось.

«Потом было начало СВО. К нам в парламент приехала украинская делегация. И президент посоветовал нам встретить эту делегацию аплодисментами стоя. И не встал только один депутат. Это была я», — вспомнила она.

Для нее было неприемлемо приветствовать тех, кто восемь лет бомбил Донбасс. Тот, кто посетил Аллею ангелов в Донецке, не согласился бы проявить уважение к ним.

После этого травля перешла на новый уровень — проверки, сфальсифицированные уголовные дела и подключение ювенальной юстиции. Петерсен сбежала в Россию с тремя несовершеннолетними детьми, чтобы спасти семью.

Происходящее сейчас в Германии Петерсен назвала «демократурой», когда формально демократия есть, но нет свободы слова.

Ранее в Германии раскрыли, чем могут обернуться спекуляции президента Украины Владимира Зеленского на тему выборов.