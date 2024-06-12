«Несправедливая». В ООН раскритиковали международную финансовую систему

Международная торговая система оказалась на грани фрагментации. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщило РИА «Новости» .

«Международная финансовая архитектура признана устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Она не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, погрязших в долгах», — сказал он.

По словам генсека, торговля стала одновременно источником и процветания, и неравенства.

Ранее Гутерриш поддержал план Израиля по урегулированию конфликта в Газе. Он решил, что новое предложение приведет к долгосрочному миру. Он подразумевает прекращение боевых действий, вывод военнослужащих ЦАХАЛ из Газы, освобождение заложников и восстановление анклава.