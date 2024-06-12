«Несправедливая». В ООН раскритиковали международную финансовую систему

Генсек ООН Гутерриш: международная торговая система на грани фрагментации

Фото: Freepik

Международная торговая система оказалась на грани фрагментации. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщило РИА «Новости».

«Международная финансовая архитектура признана устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Она не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, погрязших в долгах», — сказал он.

По словам генсека, торговля стала одновременно источником и процветания, и неравенства.

Ранее Гутерриш поддержал план Израиля по урегулированию конфликта в Газе. Он решил, что новое предложение приведет к долгосрочному миру. Он подразумевает прекращение боевых действий, вывод военнослужащих ЦАХАЛ из Газы, освобождение заложников и восстановление анклава.

Папа «помилует». Хантер Байден вряд ли окажется за решеткой

Весь туристический потенциал. Места отдыха в Подмосковье показали на форуме «Путешествуй!»

«Забитое население». Украинцев запрограммировали на самоуничтожение

Крым — бюджетный и привлекательный. Опасно ли ехать на полуостров в 2024 году

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте