Госдеп подтвердил возобновление поставок оружия на Украину

США снова начнут отправлять ВСУ оружие и военное оборудование. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.

«Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины. Мы заботимся об этих людях. Мы заботимся о том, чтобы у них было все необходимое», — рассказала она.

По словам Брюс, президент США выражает большую обеспокоенность из-за украинского кризиса и планирует помочь республике в военной сфере.

«Итак, еще раз, мы им помогали и будем продолжать помогать. Ситуация довольно сложная. И это наша позиция. Она всегда была такой, и я рада, что после прошлой недели появилась некоторая ясность», — добавила представитель Госдепа.

Ранее в американской прессе появились сообщения о приостановке помощи Украине со стороны Белого дома. Брюс прокомментировала эту информацию и объяснила, что США предупреждали украинское руководство о паузе в поставках оружия.

По данным The Wall Street Journal, в Польше застряли различные снаряды, предназначенные для ВСУ. Среди них были ракеты Patriot PAC-3 и Hellfire.