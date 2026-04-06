«Несмываемое пятно». Трамп раскритиковал НАТО за отказ помочь США с Ираном
Трамп: отказ в помощи США стал несмываемым пятном на репутации НАТО
Отказ Североатлантического альянса помочь США в операции против Ирана стал несмываемым пятном на репутации блока. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге, трансляцию которого вел CNBC.
«Я думаю, что это пятно на НАТО, которое никогда не исчезнет. Никогда не исчезнет в моем представлении», — заявил глава Белого дома.
Американский лидер подчеркнул, что США не нуждаются в поддержке альянса, так как очевидно, что страны альянса никак им не помогли. Кроме того, еще и фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Трамп напомнил об отказе союзников предоставить взлетно-посадочные полосы для американской авиации.
Глава Белого дома также заявил, что зависимость в отношениях между США и НАТО, по его мнению, является односторонней. По его словам, американцы не нуждаются в альянсе, ситуация ровно противоположная.
Ранее президент США назвал НАТО «бумажным тигром» и добавил, что, как он считает, Россия не боится НАТО.