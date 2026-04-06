«Несмываемое пятно». Трамп раскритиковал НАТО за отказ помочь США с Ираном

Отказ Североатлантического альянса помочь США в операции против Ирана стал несмываемым пятном на репутации блока. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге, трансляцию которого вел CNBC .

«Я думаю, что это пятно на НАТО, которое никогда не исчезнет. Никогда не исчезнет в моем представлении», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что США не нуждаются в поддержке альянса, так как очевидно, что страны альянса никак им не помогли. Кроме того, еще и фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Трамп напомнил об отказе союзников предоставить взлетно-посадочные полосы для американской авиации.

Глава Белого дома также заявил, что зависимость в отношениях между США и НАТО, по его мнению, является односторонней. По его словам, американцы не нуждаются в альянсе, ситуация ровно противоположная.

Ранее президент США назвал НАТО «бумажным тигром» и добавил, что, как он считает, Россия не боится НАТО.