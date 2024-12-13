Несколько транспортных самолетов приземлились на авиабазу Хмеймим в Сирии

FSNN: в Сирии несколько Ил-76 приземлились на авиабазу Хмеймим

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Free Syria News Network (FSNN).

«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», — заявили журналисты.

Российская сторона начала переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении военных баз на территории республики. Информацию о переговорах подтвердили источники СМИ в Евросоюзе, России и на Ближнем Востоке.

Сейчас в САР находятся две военные базы России — в Хмеймиме и Тартусе. Из-за нестабильной обстановки в Сирии ситуация с базами может измениться.