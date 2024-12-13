Несколько транспортных самолетов приземлились на авиабазу Хмеймим в Сирии

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Free Syria News Network (FSNN).
«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», — заявили журналисты.
Российская сторона начала переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении военных баз на территории республики. Информацию о переговорах подтвердили источники СМИ в Евросоюзе, России и на Ближнем Востоке.
Сейчас в САР находятся две военные базы России — в Хмеймиме и Тартусе. Из-за нестабильной обстановки в Сирии ситуация с базами может измениться.
Министра цифрового развития Омской области арестовали за растрату
Труп мужчины нашли в горящей квартире в Лианозове
Стали известны детали побега Башара Асада из Сирии
Некоторые терминалы Т-Банка в 2025 году перестанут принимать MasterCard и Visa
Ремонтные работы на котельной № 10 начались в поселке Столбовая
«Жесткий несезон». Россияне отказались ехать на зиму в Абхазию и Грузию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте