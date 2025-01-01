Несколько районов Берлина остались без воды перед Новым годом

Bild: в Берлине сотни тысяч людей остались без воды

Несколько районов Берлина столкнулись с отключением водоснабжения перед наступлением Нового года. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild .

В столице Германии произошла крупная коммунальная авария на трубопроводе, который датируется 1920-ми годами. Больше половины домов остались без воды.

«Большая часть Берлина остается без водоснабжения в канун Нового года <…>. Сотни тысяч людей остались без воды из-под крана», — говорится в материале издания.

Местные управляющие компании сообщили, что давление в трубах снизилось в четыре раза. Это означает, что на нижних этажах домов вода текла слабее, чем обычно, вообще не достигая верхних этажей из-за низкого давления.

При этом о причинах прорыва трубопровода не сообщается.

Пожарная служба Берлина попросила горожан не звонить по телефонам спасения из-за их перегрузки. При этом в ведомстве отметили, что ситуация может стать проблемой при возникновении крупных пожаров, когда потребуется вода из гидрантов.

Без воды из-за аварии остались жители районов Веддинг, Кройцберг и Шарлоттенбург, сообщило издание News.ru.

В конце декабря 2024 года в Саратове 172 дома в ряде районов остались без холодной воды из-за повреждений магистрального трубопровода.