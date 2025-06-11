Несколько крупных социальных сетей могут заблокировать во Франции

Власти Франции могут ввести ограничения публичного доступа к ряду популярных социальных сетей. Об этом сообщило издание Politico .

Речь идет о деятельности X, Bluesky, Mastodon и Reddit. Работу сервисов решили ограничить из-за борьбы с порнографическим контентом и доступом к нему несовершеннолетних детей.

Представители министра цифровых технологий Клары Шаппаз заявили, что власти рассматривают возможность признания таких сайтов платформами, распространяющими порнографию, и введения строгих требований по проверке возраста пользователей. В случае если владельцы сервисов не будут соблюдать новые правила, их обяжут оплатить штраф, а сайты могут исключить из поисковых систем или полностью заблокировать.

Ранее мессенджер Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, которые нарушают правила сервиса.