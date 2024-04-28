Мир 28 апреля 2024, 11:57 Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ Глава района в Харьковской области Капленко: ряд сел опустел из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Ряд освобожденных Россией сел в Харьковской области опустел из-за постоянных обстрелов со стороны украинских националистов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава администрации Купянского района Александр Капленко.

«Все люди выехали. Здесь никто не живет, села у нас больше нет. Все разбито. Во что мы превратим Харьковскую область?» — задался он вопросом.

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Глава администрации отметил, что сотрудники пытаются помочь оставшимся местным жителям, а также эвакуируют нуждающихся в медицинской помощи и принявших решение уехать.

«Главная задача у нас сейчас — дать людям свет и газ, чтобы они жили в собственных домах. А то получается, что в некоторых населенных пунктах они вообще не живут. Опустели села Петровка, Неждановка и Тополи. Мы хотим их сохранить», — добавил Капленко.

Ранее подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице.