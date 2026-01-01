Несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии

В результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии погибли несколько человек. Об этом сообщил телеканал RTS со ссылкой на представителей полиции кантона Вале.

Пожар в баре Constellation начался в новогоднюю ночь после нескольких взрывов. Их причина пока неизвестна, идет расследование.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, задействованы многочисленные машины скорой помощи и вертолеты компании Air-Glaciers. Точное число пострадавших и погибших не сообщается.

