«Нереальные деньги». За перевозку впавшей в кому россиянки в Египте попросили 13 млн рублей

РИА «Новости»: за перевозку впавшей в кому в Египте россиянки попросили 13,5 млн

Частная компания запросила за транспортировку на родину впавшей в кому в Египте россиянки 13,5 миллиона рублей. Об этом рассказал РИА «Новости» сын женщины Руслан Гардиханов.

По его словам, мать все еще находится в коме в реанимации международной больницы Шарм-эш-Шейха. Медики ее прооперировали 12 января, удалив часть гематомы и поставив дренаж для снижения внутричерепного давления. Только прогнозов не дают.

Мужчина добавил, что скоро истечет медстраховка. В страховой компании обещали сообщить, когда средства будут заканчиваться.

Он рассказал, что семья уже вернулась в Татарстан. Сейчас они пытаются найти способ, чтобы поскорее вернуть мать домой. Обращения к властям и дипломатам пока ни к чему не привели. Только перезвонили из центра медицины катастроф, который занимается эвакуацией россиян в таких случаях.

«Мы узнавали про транспортировку больных в частных компаниях, одна из них запросила за эту услугу 13,5 миллиона рублей, для нас это нереальные деньги. Очень надеемся на помощь властей», — сказал Гардиханов.

Мужчина, как и его мать, работает учителем в школе.

Женщина впала в кому в аэропорту Шарм-эш-Шейх. Ее состояние внезапно ухудшилось, прибывшие медики диагностировали геморрагический инсульт.