Неразорвавшуюся авиабомбу времен ВОВ нашли в Чехии

Idnes: в Брно эвакуировали свыше 1000 человек из-за бомбы времен Второй мировой

Строители нашли неразорвавшуюся бомбу, пролежавшую в земле со времен Второй мировой войны, в чешском городе Брно. Полицейские эвакуировали из близлежащих зданий свыше 1000 людей, сообщило издание Idnes.

Вес авиабомбы ФАБ-50 составил около 50 килограммов. Ее обнаружили на строительной площадке на улице Трнита. После этого приняли решение об эвакуации горожан и оцеплении территории.

Полиция перекрыла для автомобилистов две улицы, также пришлось остановить движение на железной дороге. Взрывотехники вывезли бомбу в безопасное место для утилизации. После этого все ограничительные меры в районе сняли.

Ранее в Санкт-Петербурге недалеко от станции метро «Горьковская» обнаружили боеприпас XIX века. Неразорвавшуюся бомбу отнесли к орудию образца 1867 года и отвезли на специализированный полигон.