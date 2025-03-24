Неразорвавшуюся авиабомбу времен ВОВ нашли в Чехии

Строители нашли неразорвавшуюся бомбу, пролежавшую в земле со времен Второй мировой войны, в чешском городе Брно. Полицейские эвакуировали из близлежащих зданий свыше 1000 людей, сообщило издание Idnes.
Вес авиабомбы ФАБ-50 составил около 50 килограммов. Ее обнаружили на строительной площадке на улице Трнита. После этого приняли решение об эвакуации горожан и оцеплении территории.
Полиция перекрыла для автомобилистов две улицы, также пришлось остановить движение на железной дороге. Взрывотехники вывезли бомбу в безопасное место для утилизации. После этого все ограничительные меры в районе сняли.
Ранее в Санкт-Петербурге недалеко от станции метро «Горьковская» обнаружили боеприпас XIX века. Неразорвавшуюся бомбу отнесли к орудию образца 1867 года и отвезли на специализированный полигон.
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