Строители в центре Петербурга наткнулись на бомбу 1867 года

В Санкт-Петербурге недалеко от станции метро «Горьковская» строители обнаружили боеприпас XIX века. Взрывотехники увезли его на специальный полигон, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Рабочие наткнулись на предмет, напоминавший старый боеприпас, на строительном объекте в Александровском парке и позвонили в дежурную часть. Взрывотехники группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии идентифицировали находку, как неразорвавшуюся бомбу к орудию образца 1867 года весом 50 килограммов в свинцовой оболочке.
Сотрудники ОМОН вывезли боеприпас на специализированный полигон. Специалисты уничтожат его с соблюдением мер безопасности.
Еще один боеприпас петербуржцы нашли в корнях дерева рядом с домом на улице Орджоникидзе. Несколько десятилетий в земле хранился неразорвавшийся снаряд калибра 76 миллиметров.
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