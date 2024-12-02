Строители в центре Петербурга наткнулись на бомбу 1867 года

Росгвардия: на стройке в Петербурге нашли бомбу XIX века весом 50 кг

В Санкт-Петербурге недалеко от станции метро «Горьковская» строители обнаружили боеприпас XIX века. Взрывотехники увезли его на специальный полигон, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Рабочие наткнулись на предмет, напоминавший старый боеприпас, на строительном объекте в Александровском парке и позвонили в дежурную часть. Взрывотехники группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии идентифицировали находку, как неразорвавшуюся бомбу к орудию образца 1867 года весом 50 килограммов в свинцовой оболочке.

Сотрудники ОМОН вывезли боеприпас на специализированный полигон. Специалисты уничтожат его с соблюдением мер безопасности.

Еще один боеприпас петербуржцы нашли в корнях дерева рядом с домом на улице Орджоникидзе. Несколько десятилетий в земле хранился неразорвавшийся снаряд калибра 76 миллиметров.