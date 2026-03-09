«Непримиримы». Война в Иране окончательно рассорила США с Европой

Война в Иране окончательно закрепила отказ США от сотрудничества с Европой. Об этом сообщил британский журнал The New Statesman в статье, посвященной кризису трансатлантических отношений.

«Разнородная реакция европейских столиц вызвала явное негодование в Вашингтоне», — отметили авторы статьи.

По их данным, причины для разрыва назревали давно: от разногласий по украинскому конфликту до нежелания США считаться с мнением европейских лидеров.

В материале подчеркивается, что для движения MAGA опасения по поводу Европы полностью подтвердились. Континент является несерьезным игроком на мировой арене в принципе.

«Война в Иране еще больше проявляет эти противоречия. Два политических класса все четче осознают, что их мировоззрения непримиримы по отношению друг к другому», — подвел итог автор статьи.

Ранее союзники США в Европе и Азии выразили серьезную обеспокоенность тем, что из-за войны с Ираном они могут остаться без оружия, за которое уже заплатили миллиарды долларов. Пентагон расходует боеприпасы и ракеты-перехватчики с такой скоростью, что на выполнение экспортных заказов их просто не остается.