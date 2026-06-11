«Непредсказуемые последствия». Генсек ООН выступил с заявлением по ударам США и Ирана

Вашингтон и Тегеран должны незамедлительно прекратить военную активность и возобновить соблюдение перемирия ради предотвращения масштабного кризиса. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщило Reuters со ссылкой на официальное заявление представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш «глубоко обеспокоен» продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке. Его опасения вызывали как атаки американской стороны по иранским объектам, так и ответные действия Тегерана, которые затрагивают соседние страны.

Гутерриш настоятельно рекомендовал участникам конфликта вернуться к полноценному выполнению условий соглашения о прекращении огня. Любое дальнейшее ухудшение обстановки, как считает генсек ООН, грозит обернуться масштабным возобновлением боевых действий.

«Он также призвал стороны избегать эскалации. Такие действия могут спровоцировать полное возобновление конфликта с непредсказуемыми последствиями для региона и всего мира», — добавил Дюжаррик.

США в ночь на 11 июня нанесли по Ирану новую серию ударов. Трамп пообещал разбомбить республику, если ее руководство не примет предложенных условий мирной сделки. Уже вечером в четверг, 11 июня, политик заявил, что отменил очередные атаки по иранской территории, так как сделка, по его мнению, уже близка к завершению.