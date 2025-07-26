Непостоянство Трампа вызвало серьезное беспокойство в Европе

Поведение американского президента Дональда Трампа, меняющего решения в последний момент, беспокоит европейских дипломатов в связи с торговой сделкой. Об этом сообщила газета Politico .

Американский лидер планирует встретиться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что свидетельствует о возможном скором заключении сделки. Несмотря на это, многие в Евросоюзе «довольно напряжены» и не рассчитывают делать какие-то выводы до официального подписания документов.

Источник издания высказал мнение, что «ничто не согласовано, пока не согласовано все». По этой причине в ЕС не надеются, что встреча главы ЕК и президента США позволит блоку избежать жесткого повышения американских пошлин с 1 августа, добавила Politico.

По данным газеты, европейские дипломаты беспокоятся из-за modus operandi (образа действия) Трампа в торговых вопросах: президент предпочитает иметь дело с иностранными лидерами один на один, потому что так проще добиться уступок. В случае с ЕС, в состав которого входят 27 государств, это «работает не так хорошо».

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник отметил, что многие союзники стали отдаляться от Трампа. Причиной этого из-за стала его торговая политика.