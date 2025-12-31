Неожиданную цель нашли в решении Пентагона о заморозке военной помощи для ВСУ

Установивший в марте 2025 года негласный запрет на поставку украинским войскам 155-миллиметровых снарядов, а также ракет для систем противоракетной обороны Patriot глава Пентагона Пит Хегсет пошел на такой шаг, чтобы заставить Евросоюз взять на себя больше ответственности. Об этом со ссылкой на источники среди высокопоставленных офицеров США сообщила газета The New York Times .

Собеседники журналистов пояснили, что прошлая администрация помощью Украине практически опустошила хранилища боеприпасов. Большая их часть хранилась в Германии.

Поэтому Хегсет по рекомендации советников приостановил поставки, получив время для накопления новых запасов вооружений. Кроме того, таким способом он принудил страны Евросоюза увеличить финансирование украинских войск.

«Тысячи снарядов месяцами лежали на складах в Германии. Это не было полным провалом, но привело к серьезным задержкам — Украина страдала от нехватки артиллерии и ПВО», — заявили источники.

Они подчеркнули, что решение Хегсет принял самостоятельно и не поставил в известность даже главу государства.

Осенью президент США Дональд Трамп объявил о прекращении прямой военной помощи для Украины По его словам, теперь боеприпасы и необходимую для ведения боевых действий технику станут закупать страны НАТО для последующей передачи ВСУ.