«Неоправданная драматизация». Си Цзиньпин не пожертвует БРИКС

Отсутствие лидера КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС не повлияет на отношения с Россией. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

В китайских СМИ появилась информация, что Си Цзиньпин не сможет приехать на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро на следующей неделе. Власти официально не подтвердили эту информацию.

«Это совершенно искусственное нагнетание и неоправданная драматизация рядового события. Во-первых, неясно, пропустит ли. Во-вторых, если он и не подъедет по каким-либо причинам, здоровье может чуть-чуть пошатнуться, все люди не молодые, какие-то другие поводы могут возникнуть, пришлют Ван И, блестящего международного лидера и серьезного аналитика, только и всего», — отметил Станкевич.

По его мнению, китайский лидер не пожертвует экономическим объединением.

«Си, я уверен, никогда не пожертвует БРИКС как проектом. Это его проект по духу, по геополитическим целям, он им никогда не пожертвует, даже если на каком-то из саммитов вдруг не поприсутствует. Хотя это еще не факт», — добавил эксперт.

Отношения России и КНР не изменятся, уверен политолог.

«Друзья, партнеры, соседи навек. Никто из ответственных людей, включая и президента Путина и председателя Си, не будет спорить с географией, историей и судьбой», — заключил Станкевич.