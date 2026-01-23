Неопознанный треугольный объект заметили над Зоной 51

Над Зоной 51 пролетел неопознанный объект треугольной формы. Об этом сообщило издание The Aviationist .

Его заметил исследователь Андерс Оттесон. Сначала, по его словам, в небе показался бомбардировщик B-2, а затем неизвестный аппарат.

«Его задняя кромка выглядела иначе — у B-2 она зазубренная, а здесь был четкий треугольник», — отметил наблюдатель.

В 2014 году в небе уже замечали такой объект. Тогда в радиоэфире во время пролета над Зоной 51 звучали кодовые слова.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что на американской военной базе Патаксент-Ривер с 1950-х годов хранится неопознанный летающий объект. По данным анонимных источников таблоида, военные якобы много лет изучают технологии с аппаратов внеземного происхождения.