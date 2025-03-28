Неопознанный дымящийся объект упал на северо-западе Польши

В Борно Сулиново на северо-западе Польши рухнул дымящийся объект без взрывоопасной начинки. Представитель местной полиции Анна Матис объявила, что он не представляет угрозы, сообщил сайт Interia .

Загадочный предмет небольшого размера упал 27 марта около полудня на территории частного дома. Вызвавший полицию очевидец рассказал, что он дымился около минуты после падения.

«Были приняты меры по идентификации данного предмета. Это не пиротехнический предмет», — сказала Матис.

По ее словам, к месту происшествия выехали пожарные, полиция оцепила территорию. Обследование показало, что предмет не содержал вредных веществ и не представлял опасности для жителей. Однако что это, неизвестно.

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