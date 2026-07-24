Неопознанный дрон сбили в воздушном пространстве Румынии

Румынский боевой самолет F-16 в пятницу сбил в воздушном пространстве республики беспилотный летательный аппарат. Об этом в социальной сети X сообщил президент страны Никушор Дан.

«Сегодня утром, примерно в 11:00, румынский пилот на истребителе F-16 ликвидировал дрон, вторгшийся в воздушное пространство страны», — отметил он.

Дан добавил, что экстренные службы в настоящее время обследуют район падения БПЛА, чтобы установить все подробности инцидента.

В начале июня морской беспилотник взорвался в порту румынского города Констанца. Среди местных жителей никто не пострадал.

Место происшествия оцепили силы Минобороны, береговой охраны и Румынской службы информации. Прокуратура суда Констанцы начала расследование.

В конце мая в Румынии рухнул еще один беспилотник в городе Галац. Тогда пострадавших также не было.