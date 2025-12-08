Неонацистский марш впервые за 15 лет провели в Стокгольме

В столице Швеции впервые за 15 лет провели неонацистский марш. Его участниками стали представители ультраправых группировок, сообщил портал Swedinfo.

Около 200 неонацистов прошлись маршем по улицам Стокгольма в память о скинхеде Даниэле Вредстреме. Подросток погиб в 2000 году во время столкновения с иммигрантской молодежью.

Представитель социал-демократов по вопросам правовой политики Тереза ​​Карвалью заявила, что власти должны дать отпор правоэкстремистской волне.

Порядка 150 участников контрпротеста пытались прорваться через полицейские заграждения. В ходе столкновения одного правоохранителя ударили камнем по голове.

Также стражи правопорядка задержали 18 человек, восемь из которых оказались иностранными гражданами. Полицейским пришлось применить против них дубинки и перцовые баллончики.

