Необычные объекты заметили над Египтом

Жители Египта заметили в небе странные светящиеся объекты. По предварительным данным, это произошло на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. Об этом сообщила газета Al Masry Al Youm .

Необычные огни увидели в Каире, Гизе, Александрии и других регионах страны. В соцсетях люди выдвинули версии, что это могли быть следы от работы систем противовоздушной обороны за пределами Египта.

По одной из версий, светящиеся полосы могли появиться из-за входа в атмосферу обломков ракет или распространения световых волн.

Ранее на Ближнем Востоке продлили закрытие неба. На фоне нестабильной ситуации в регионе полеты ограничат до 02:00 (01:30 по московскому времени) 15 июня.