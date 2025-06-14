Необычные объекты заметили над Египтом

Жители Египта заметили в небе странные светящиеся объекты. По предварительным данным, это произошло на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. Об этом сообщила газета Al Masry Al Youm.
Необычные огни увидели в Каире, Гизе, Александрии и других регионах страны. В соцсетях люди выдвинули версии, что это могли быть следы от работы систем противовоздушной обороны за пределами Египта.
По одной из версий, светящиеся полосы могли появиться из-за входа в атмосферу обломков ракет или распространения световых волн.
Ранее на Ближнем Востоке продлили закрытие неба. На фоне нестабильной ситуации в регионе полеты ограничат до 02:00 (01:30 по московскому времени) 15 июня.
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