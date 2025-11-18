Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

Американский школьник перенес инсульт после необычной игры со сверстниками. Об этом сообщило издание Metropoles .

Во время забавы подросток сунул в рот маркер, который его товарищи пытались выбить мячом, не задев лицо. Однако ребенок случайно проглотил канцелярскую принадлежность, стал задыхаться и потерял сознание.

Когда его удалось привести в чувство, подросток не мог контролировать левую сторону тела и стал невнятно говорить.

При осмотре в больнице медики обнаружили, что маркер пробил заднюю стенку горла насквозь, а удар спровоцировал инсульт. Спустя неделю в реанимации подвижность пострадавшего восстановилась, но он еще продолжает проходить курсы физиотерапии.

