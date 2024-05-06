Необходимость в наращивании ракетного арсенала России увидели в МИД | 360°

Мир 06 мая 2024, 07:31 Необходимость в наращивании ракетного арсенала России увидели в МИД Дипломат Машков: России в будущем нужно наращивать ракетный арсенал РИА «Новости»

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В будущем России необходимо наращивать свой ракетный арсенал, чтобы отбить у любых противников желание испытывать ее на прочность. Об этом РИА «Новости» сказал посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

«В настоящее время мы находимся на стадии открытого противостояния. Надеюсь, оно не выльется в прямой вооруженный конфликт. После него необходимо в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности страны всесторонне оценить фактор западной коалиции, в том числе в сфере расширения ракетного потенциала, чтобы отбить у потенциального противника охоту испытывать Россию на прочность», — заявил он.

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Дипломат отметил, что в настоящее время руководство страны много делает для купирования возрастающих угроз, однако в будущем, вероятно, потребуется еще больше усилий.

«Внедрение новых технологий и технический прогресс привели к качественному улучшению основных характеристик ракет, как межконтинентальных, так и тактических. На первый план выходят способность преодолевать системы ПРО, скорость и возрастающая точность», — добавил Машков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники.