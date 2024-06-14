«Немыслимо». Трампа возмутили корабли ВМС России у берегов Флориды

Трамп: США не хочет видеть российские корабли у побережья Флориды

Бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу захода в порт Гаваны кораблей ВМФ России. Он заявил журналистам, что «это немыслимо», сообщило РИА «Новости» .

«Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — заявил Трамп после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами.

В порт Гаваны вошла группа российских военных кораблей, которые отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия. В тактическую группу входят атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков».

Отправку кораблей ВМФ России на Кубу расценили в США как сигнал президенту Джо Байдену.