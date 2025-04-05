Немцы запретили пускать россиян на празднование 80-летия Победы
ФРГ запретила представителям России участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы
Министерство иностранных дел Германии рекомендовало местным властям не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung, ссылаясь на закрытый документ МИД ФРГ.
Согласно документу, участие российских и белорусских делегаций на мероприятиях любого уровня считается недопустимым.
«Участие официальных представителей России и Белоруссии в памятных мероприятиях в Берлине и Бранденбурге не приветствуется», - сказано в документе.
Организаторам рекомендовали не рассылать приглашения дипломатам этих стран, а при необходимости выдворить их с мероприятий. При этом немецким чиновникам можно присутствовать на событиях, организованных другими странами, даже если там будут делегаты из Москвы или Минска.
В МИД ФРГ объясняют такое решение предотвращением распространения ложной информации и попыток переписать историю. По мнению ведомства, Россия и Белоруссия якобы могут использовать памятные даты в политических целях.
Ранее около 10 иностранных лидеров однозначно подтвердили участие в торжественном мероприятии в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.