Немцы запретили пускать россиян на празднование 80-летия Победы

Министерство иностранных дел Германии рекомендовало местным властям не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung , ссылаясь на закрытый документ МИД ФРГ.

Согласно документу, участие российских и белорусских делегаций на мероприятиях любого уровня считается недопустимым.

«Участие официальных представителей России и Белоруссии в памятных мероприятиях в Берлине и Бранденбурге не приветствуется», - сказано в документе.

Организаторам рекомендовали не рассылать приглашения дипломатам этих стран, а при необходимости выдворить их с мероприятий. При этом немецким чиновникам можно присутствовать на событиях, организованных другими странами, даже если там будут делегаты из Москвы или Минска.

В МИД ФРГ объясняют такое решение предотвращением распространения ложной информации и попыток переписать историю. По мнению ведомства, Россия и Белоруссия якобы могут использовать памятные даты в политических целях.

Ранее около 10 иностранных лидеров однозначно подтвердили участие в торжественном мероприятии в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.