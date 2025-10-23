Немцы занервничали? В Германии устроили слежку за российским десантным кораблем

Российский десантный корабль уже несколько дней стоит прямо у входа в Любекскую бухту в Балтийском море. За ним пристально наблюдают морская полиция и Военно-морской флот ФРГ, сообщила газета Kieler Nachrichten.

Судно «Александр Шабалин» бросило якорь к востоку от острова Фемарн. Его сопровождали патрульный корабль Bamberg Федеральной полиции Германии и датский сторожевой катер.

По словам представителя полиции в Бад-Брамштедте Вульфа Винтерхоффа, российский корабль имеет право находиться там, так как стоит за пределами немецких территориальных вод. Также за ним внимательно следят спецслужбы.

Журналисты отметили, что «Шабалин» уже несколько месяцев курсирует рядом с танкерными маршрутами или местами, где фиксировали ЧП с беспилотниками в датском воздушном пространстве.

Немецкие эксперты уверены, что Россия целенаправленно выбирает морские районы рядом с важными транспортными путями, чтобы демонстрировать свое присутствие.

Кроме того, в последние недели научно-исследовательским судам Кильского университета приходилось менять курс из-за российских военных кораблей, проходивших через зоны их работы.