Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что после завершения работы в структурах ООН намерена уйти из публичной жизни и стать частным лицом. Ее слова привела газета Handelsblatt .

Полномочия Бербок на посту председателя текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершились 8 сентября.

«Для меня действительно в каком-то смысле момент, могу сказать: теперь я частное лицо», — сказала дипломат.

Она подтвердила планы переехать в Нью-Йорк и несколько лет преподавать в Колумбийском университете. По словам бывшей главы немецкого МИД, она рада возможности сделать паузу после продолжительной работы в политике.

«Я очень рада возможности наконец-то взять паузу», — заключила Бербок.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова Захарова назвала позором назначение Бербок председателем 80-й сессии ГА ООН.