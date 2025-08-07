Покупатели в Германии после санкций остались без челябинских семечек

После введения экономических санкций в Германии исчезли челябинские семечки. Но, как сообщила заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова, несмотря на ограничения, покупатели в Европе остались.

«Некоторые страны из перечня торговых партнеров исчезли. Германия у нас раньше покупала много семечек. В этой стране много русскоязычного населения. И челябинские семечки пользовались спросом», — процитировало ее издание Ura.ru.

Челябинские производители поставляют свою продукцию в 40 стран мира. В ассортименте — 146 различных продовольственных товаров. Главные экспортные направления — страны СНГ, где особенно популярны крупы, растительные масла и кондитерские изделия. Ячмень, выращенный на Южном Урале, высоко ценится в Казахстане, Иране и Китае.

Часть продукции отправляется в Польшу, а бренд «Увелка» поставляет крупы в США, хотя объемы экспорта снизились. В планах на 2025 год — продать за границу продуктов питания на 270 миллиардов 253 миллиона долларов.

Ранее в Турции забили тревогу из-за вероятных санкций США против России. Политолог «Анкара-Москва» Энгин Озер заявил, что ограничения против российских энергоресурсов могут нанести серьезный ущерб турецкой промышленности из-за отсутствия альтернатив поставкам из РФ.