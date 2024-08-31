Немка устроила резню в автобусе по дороге на фестиваль

Женщина напала с ножом на пассажиров автобуса в Германии, ранены 5 человек

Женщина напала с ножом на пассажиров автобуса на западе Германии. Ранения получили пять человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции района Зиген-Виттгенштайн в соцсетях.

Правоохранители призвали местных жителей не называть произошедшее терактом.

«Вечером в пятницу, 30 августа, около 19:40 (20:40 по московскому времени) женщина ранила ножом пятерых человек в автобусе в Зиген-Айзерфельде», — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сейчас медики борются за жизнь трех человек. Еще у четвертого пострадавшего тяжелые ранения, у пятого — легкие.

По предварительным данным, автобус вез людей на фестиваль в городе Зиген, всего в нем находилось около 40 человек.

По подозрению в нападении полицейские задержали 32-летнюю женщину. Причины нападения устанавливаются.

Ранее в Золингене во время городского праздника мигрант из Сирии совершил нападение с ножом. Жертвами теракта стали три человека. Также несколько пострадавших попали с ранениями в госпиталь.