Немецкую армию унизили на весь мир | 360°

Мир 04 мая 2024, 18:24 Немецкую армию унизили на весь мир Express: утечка записей видеосовещаний стала унизительным ударом по бундесверу IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress / Global Look Press

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Командование бундесвера потерпело унизительный удар из-за утечки записей секретных видеосовещаний. Материалы военных мог найти любой желающий, сообщила газета Express.

«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», — написали авторы статьи.

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Журналисты уточнили, что доступ к секретному контенту смогли закрыть только вечером 3 мая.

По данным издания Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренними сведениями в течение нескольких месяцев находились в общественном пространстве, с ними мог ознакомиться кто угодно.

Ранее немецкий офицер, которого обвинили в шпионаже в пользу России, признался, что готовился передать РФ военную информацию об украинском конфликте. По его словам, он хотел таким образом предотвратить угрозу ядерной войны.