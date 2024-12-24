Немецким журналистам не разрешили участвовать в пресс-конференции Лаврова

Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, запретили участвовать в мероприятии. Об этом в эфире «Россия 24» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, одно из немецких изданий после приглашения на конференцию предупредило, что журналистам необходимо получить разрешение в Берлине. После этого представитель прессы позвонил дипломату и объяснил, что не сможет участвовать в мероприятии.

«И когда мы спросили: „Скажите, а почему?“ — ответ был потрясающий: потому что у них „рождественская повестка“», — подчеркнула Захарова.

Лавров проведет пресс-конференцию с российскими и иностранными журналистами 26 декабря. Захарова подтвердила, что глава МИД затронет множество тем, поэтому на мероприятии «будет горячо».

Ранее Лавров дал интервью американскому репортеру Такеру Карлсону. Видеозапись с выступлением дипломата примерно через сутки после публикации набрала 5,8 миллиона просмотров.