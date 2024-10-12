Немецким военным запретили состязаться с россиянами

Bild: военные из России и ФРГ вместе участвовали в спортивных соревнованиях

Минобороны ФРГ запретило своим военным принимать участие в мероприятиях Международного совета военного спорта CISM, если в них будут представители России и Белоруссии. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, CISM не стал отстранять россиян от участия состязаниях. В ФРГ об этом узнали после снимка, на котором якобы вместе сфотографировали военных из России и Германии. Это произошло еще в феврале на соревнованиях по стрельбе из лука в Бангладеш.

Представитель военного ведомства ФРГ заявил, что в Минобороны сразу же отреагировали, обсудив ситуацию с ответственными руководителями.

«С участвовавшими в соревновании CISM военными провели разъяснительную работу. Им дали понять, что такие фото неприемлемы», — отметил он.

По словам авторов статьи, после февраля появлялись фотографии с других мероприятий CISM с немецкими и российскими солдатами. Это чемпионат CISM по баскетболу в июне в Сербии.

Министр обороны Германии Борис Писториус обещал поставить ВСУ еще 77 танков Leopard. По его словам, Дания и Германия уже передали украинской армии 58 Leopard 1A5.