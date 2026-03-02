Немецким депутатам пришлось извиняться за фото с чемоданами жертв холокоста

В Германии разгорелся скандал после публикации в соцсетях фотографии двух депутатов парламента Бремена. Народные избранники позировавали с чемоданами, принадлежавшими жертвам холокоста. Об этом сообщила газета Bild .

В здании бременского парламента проходила выставка, посвященная преступлениям нацистского режима. Парламентарии Катарина Кэлер (СДПГ) и Саханим Гергю-Филипп («Зеленые») сделали жизнерадостный снимок с улыбками рядом с оригинальными экспонатами. Кэлер опубликовала фото после заседания, подразумевая окончание рабочего дня.

«На сегодня хватит», — написала она.

Спустя сутки пост удалили, однако он уже успел вызвать волну возмущения и критики, в том числе со стороны политических оппонентов. Кэлер и Гергю-Филипп принесли извинения за публикацию. Во фракции «Зеленых» заявили, что намерены обсудить ошибочные действия своего депутата.

Ранее провокационную выходку устроил министр социальных дел и занятости Нидерландов Ханс Вайлбриф. Он опубликовал селфи под неприличную песню рэпера Milolaathetlukken и заявил, что ее выбрал новый премьер-министр Роб Йеттен.