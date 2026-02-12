Немецкий журналист раскрыл правду о влиянии США на переговоры по Украине
Журналист Welt Ваннер: США давят на Украину, склоняя Зеленского к миру
Соединенные Штаты давят на Украину, чтобы вынудить ее уступить России территории. Об этом заявил журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.
«Американцы оказывают давление на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на территориальные уступки россиянам. <…> И, быть может, тогда наступит мир», — сообщил корреспондент.
По его мнению, американский лидер Дональд Трамп в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс хочет набрать себе очки, добившись окончания конфликта.
Ранее китайские СМИ также констатировали давление Соединенных Штатов на президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось, что он в панике из-за своего безвыходного положения: он вынужден либо продолжать борьбу, пока не закончатся последние ресурсы, либо опозориться, согласившись на компромиссы. Тем временем позиция Зеленского как на Украине, так и в мире ухудшается.