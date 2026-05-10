Немецкий турист отсудил у туроператора $1200 за нехватку шезлонгов в отеле Греции

Турист из Германии отсудил у туроператора TUI Deutschland 1200 долларов (около 90 тысяч рублей) за постоянно отсутствующие свободные шезлонги в отеле на греческом острове Кос. Об этом сообщила газета The New York Post .

Мужчина отправился в Grecotel Kos Imperial в августе 2024 года вместе с женой и двумя детьми. За 11 дней отпуска он заплатил больше восьми тысяч долларов. Каждое утро семья приходила к бассейну, но свободных мест не было — несмотря на то, что отель запрещал занимать лежаки полотенцами. За весь отдых им удалось воспользоваться только двумя шезлонгами.

Суд встал на сторону туриста. В решении подчеркнули: отель и туроператор не обязаны обеспечивать лежаками каждого гостя, но их количество должно быть достаточным. В данном случае этого не сделали.

Ранее турист потребовал с отеля Disney’s All Stars 50 тысяч долларов (около 3,7 миллиона рублей) из-за постельных клопов.