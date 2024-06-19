Немецкий стриминговый сервис показал Крым не частью Украины и извинился

Немецкий стриминговый сервис Magenta TV показал карту, на которой Крым не был обозначен частью Украины. Об этом сообщило издание Bild .

Сервис показывает футбольные матчи Евро-2024 и программы, посвященные этим играм. В одной из таких передач перед ведущими изобразили карту Европы, на которой были выделены страны — участницы чемпионата. Территория Украины на карте была раскрашена в цветах украинского флага, но без Крымского полуострова. Ведущий Иоганн Кернер извинился за показанную карту.

«Небольшая заметка для себя, которая очень для нас важна: в преддверии этой игры мы допустили грубую ошибку. Мы показали неверное изображение Европы, на котором Крым не был обозначен частью Украины. Нам очень жаль, и мы бы хотели принести извинения», — заявил Кернер.

Крым стал частью РФ на после референдума 2014 года. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

В понедельник, 17 июня, Евросоюз продлил до 23 июня 2025 года антироссийские санкции, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией.