Антироссийские санкции по Крыму и Севастополю продлили до июня 2025 года

ЕС продлил санкции против России по Крыму и Севастополю

Евросоюз продлил до 23 июня 2025 года антироссийские санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Об этом со ссылкой на заявление Совета ЕС сообщило РИА «Новости» .

В документе Совета ЕС воссоединение Крыма и Севастополя с Россией назвали незаконной аннексией. В ответ на нее, по заявлению этой структуры, и было принято решение продлить санкции.

Меры включают в себя ограничение экономических отношений ЕС с Крымом и Севастополем. Например, европейским организациям и физическим лицам запрещается импортировать из этих российских регионов. Помимо этого, санкции затрагивают торговлю, туристический сектор и инвестиции.

Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года. По его итогам 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за это решение.

При этом власти Украины результаты волеизъявления населения не признают и считают Крым своей территорией. Аналогичной позиции придерживаются и в ЕС.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.