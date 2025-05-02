Немецкий политик призвал запретить крайне правую «Альтернативу для Германии»

Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер из Христианско-демократического союза выступил с инициативой начать процесс запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщило РИА «Новости» .

Гюнтер призвал власти как можно скорее запустить юридическую процедуру по признанию АдГ неконституционной политической силой. Он отметил, что речь идет не о борьбе с политическими оппонентами, а о предотвращении угрозы государственному устройству.

В последние месяцы обсуждение возможного запрета «Альтернативы для Германии» активно велось на фоне заявлений властей о «все более радикальной риторике» и «контактах с экстремистскими кругами». При этом в самой АдГ все обвинения отвергали, считая действия политических конкурентов попыткой устранить сильного оппонента перед выборами в Европарламент и бундестаг.

В пятницу, 2 мая, АдГ признали в Германии правоэкстремистской. Решение приняла Федеральная служба по защите конституции — ведомство сочло партию «угрожающей демократии в стране».

Вопрос о запрете партии в Германии решает Конституционный суд. Ранее аналогичные инициативы в отношении других партий проверялись годами и далеко не всегда приводили к запрету. Вопрос по АдГ уже собралось рассматривать новое немецкое правительство.