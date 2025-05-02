Немецкий политик призвал запретить крайне правую «Альтернативу для Германии»
В ФРГ предложили начать процесс ликвидации «Альтернативы для Германии»
Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер из Христианско-демократического союза выступил с инициативой начать процесс запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщило РИА «Новости».
Гюнтер призвал власти как можно скорее запустить юридическую процедуру по признанию АдГ неконституционной политической силой. Он отметил, что речь идет не о борьбе с политическими оппонентами, а о предотвращении угрозы государственному устройству.
В последние месяцы обсуждение возможного запрета «Альтернативы для Германии» активно велось на фоне заявлений властей о «все более радикальной риторике» и «контактах с экстремистскими кругами». При этом в самой АдГ все обвинения отвергали, считая действия политических конкурентов попыткой устранить сильного оппонента перед выборами в Европарламент и бундестаг.
В пятницу, 2 мая, АдГ признали в Германии правоэкстремистской. Решение приняла Федеральная служба по защите конституции — ведомство сочло партию «угрожающей демократии в стране».
Вопрос о запрете партии в Германии решает Конституционный суд. Ранее аналогичные инициативы в отношении других партий проверялись годами и далеко не всегда приводили к запрету. Вопрос по АдГ уже собралось рассматривать новое немецкое правительство.