Слова извинения за фашизм и развязывание Второй мировой войны принес писатель и глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ролик с заявлением на русском языке он опубликовал на своей странице в Facebook*.

Нимайер подчеркнул, что 9 Мая стало для немцев не днем капитуляции, а днем освобождения от фашизма.

«Я приношу извинения за фашизм и войну. Любой, кто не празднует сегодня 9 Мая, проиграл. Спасибо тебе, Советский Союз, спасибо тебе, Россия», — сказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил политиков Германии за попытки замолчать роль Советского Союза в освобождении страны от фашизма. Он подчеркнул, что действующее правительство ФРГ не в состоянии публично признать ошибки прошлого своей страны. Песков добавил, что это опасный путь.

